Петрозаводчанка невольно заплатила за искусственную елку 58 000 рублей

Жительница Петрозаводска хотела купить искусственную новогоднюю елку и нашла подходящую. Объявление на сайте интернет-магазина было очень привлекательным, но добром это не закончилось, сообщили в МВД Карелии.

Новогодний символ был шикарным и стоил всего 4 880 рублей. Горожанка оставила номер своего мобильного телефона, как было сказано. В мессенджере ей написал «менеджер» и отправил ссылку для оплаты.

Как только покупательница ввела данные своей карты, со счета списали больше 58 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию и попросила привлечь мошенников к ответственности.

Интересно, что в интернете есть отзывы других людей, которых обманули на сайте с таким же названием. // фото: freepik.com