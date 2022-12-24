Автомобиль кондопожанина забрали и вынудили его стать пешеходом

Инспекторы ДПС в Кондопожском районе поймали очередного пьяного за рулем. От управления отстранили 62-летнего кондопожанина, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Автомобиль у мужчины забрали и на эвакуаторе увезли на специализированную стоянку. Водителю предстоит на какое-то время стать пешеходом и заплатить штраф.

В течение месяца на дорогах республики отстранили от управления 106 нетрезвых автомобилистов, причем 21 из них отказались проходить медицинское освидетельствование на опьянение.

В пяти случаях водители сели за руль пьяными повторно, за это предусмотрена уже не административная, а уголовная ответственность. Четверо участников движения в декабре пострадали в авариях по вине нетрезвых водителей. // фото: ГИБДД Карелии