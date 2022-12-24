К поискам пропавшего в Петрозаводске мужчины подключились волонтеры

Пропавшего петрозаводчанина Алексея Маянцева разыскивают не только родные и полиция. На странице отряда «ЛизаАлерт» ВКонтакте появилась просьба помочь в поисках мужчины.

Алексей исчез еще 18 декабря, в этот день его видели в последний раз. Наш портал давал информацию о розыске горожанина от полиции.

Всех неравнодушных просят помочь, в группе поисковиков есть контакты координаторов. // фото: lizaalert.org