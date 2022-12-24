24 декабря 2022, 09:33
К поискам пропавшего в Петрозаводске мужчины подключились волонтеры
Ориентировку на Алексея Маянцева распространили поисковики «ЛизаАлерт»
Пропавшего петрозаводчанина Алексея Маянцева разыскивают не только родные и полиция. На странице отряда «ЛизаАлерт» ВКонтакте появилась просьба помочь в поисках мужчины.
Алексей исчез еще 18 декабря, в этот день его видели в последний раз. Наш портал давал информацию о розыске горожанина от полиции.
Всех неравнодушных просят помочь, в группе поисковиков есть контакты координаторов. // фото: lizaalert.org