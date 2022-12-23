В Петрозаводске разыскивают пропавшего без вести Алексея Маянцева

В Петрозаводске разыскивают пропавшего без вести Алексея Геннадьевича Маянцева, 1970 года рождения. Местонахождение мужчины не известно с 18 декабря.

На вид пропавшему 51 год, рост около 180 см, среднее телосложение. Из одежды на пропавшем была коричневая шапка-ушанка, серо-черный пуховик, черные джинсы, также при мужчине был черный рюкзак.

Полиция просит бдительных петрозаводчан сообщать информацию о разыскиваемом по телефонам: 8 911-415-2587 или в дежурную часть 8814 2-739-154. // фото пресс-центр МВД по РК