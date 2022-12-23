Мужчина получил ножевые ранения в баре в Карелии

В Костомукше завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на убийство, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, утром 1 октября обвиняемый, будучи пьяным, в одном из баров города поругался с молодым человеком и решил его убить. Он нанес несколько ударов в шею потерпевшему. Тот спасся лишь благодаря другу, который оттащил преступника. Молодой мужчина был госпитализирован, врачи сохранили ему жизнь.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. // Фото СК