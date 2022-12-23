Неудачная рыбалка вынудила пойти на кражу форели

В сентябре у двоих жителей Калевальского района рыбалка прошла неудачно. Поэтому они решили возместить упущенное, и на моторной лодке подплыли к территории форелевого хозяйства. С помощью сачка мужчины попытались достать из садка радужную рыбу, но были застигнуты сотрудниками производства. Теперь их ожидает скамья подсудимых.

По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, прокурор Калевальского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденного в отношении злоумышленников по статье 158 Уголовного кодекса (покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору).

Материалы дела направлены в городской суд Костомукши. Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы. // Фото: pxhere.