23 декабря 2022, 19:30
Неудачная рыбалка вынудила пойти на кражу форели
Двое жителей Калевальского района могут попасть на пять лет за решетку
В сентябре у двоих жителей Калевальского района рыбалка прошла неудачно. Поэтому они решили возместить упущенное, и на моторной лодке подплыли к территории форелевого хозяйства. С помощью сачка мужчины попытались достать из садка радужную рыбу, но были застигнуты сотрудниками производства. Теперь их ожидает скамья подсудимых.
По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, прокурор Калевальского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденного в отношении злоумышленников по статье 158 Уголовного кодекса (покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору).
Материалы дела направлены в городской суд Костомукши. Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы. // Фото: pxhere.