Житель поселка Надвоицы пропал без вести

Следователями СК республики организована процессуальная проверка по факту без вести пропавшего 44-летнего Баженова Геннадия Валерьевича. Сведений о жителе поселка Надвоицы Сегежского района нет с 6 октября - со дня, когда он вышел из дома.

«Для установления возможного его местонахождения проведен осмотр места проживания, опрошены родственники, идут поисковые мероприятия. Всем, кто обладает какой-либо информацией о мужчине, просьба обращаться в следственный отдел по городу Сегежа по номеру телефона: 8921 625 67 60»,

- прокомментировали в пресс-службе следкома.

В ведомстве также сообщили приметы Геннадия Баженова: на вид около 45 лет, рост 175 см, нормального телосложения. В день исчезновения на нем были одеты: красная кофта с капюшоном, сверху джинсовка, синие джинсы, кепка. Фото: karelia.sledcom.ru.