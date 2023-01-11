Петрозаводчанка написала книгу, по которой снимут сериал

Текст: Елена Малишевская

Книга петрозаводчанки Юлии Брецких «Листая Tinder. Дневники свиданий» вошла в лонг-лист премии «Электронная буква» от издательства «ЛитРес». Юлия нашла продюсера и сценариста, сейчас идет процесс "перевода" книги в увлекательный сценарий: уже готовы поэпизодник первой серии и синопсис трех следующих. У самой Юлии несколько месяцев назад внезапно началась карьера модели, и в феврале она собирается ехать на показ в Милан. А еще она йог, соорганизатор клуба «Счастливая мама», одна из координаторов марафона ползунков «Маленький чемпион» и слингодвижения в Карелии, мама двоих детей. Что стоит за этой успешностью и постоянным желанием брать новые рубежи?

Мы встретились с Юлией в кафе, я была уверена, что она закажет травяной чай, все йоги так поступают. Нет, попросила кофе. (Уточнила, что дома не пьет, только в кафе себе позволяет.) Высокая худенькая девушка, короткий ежик темных волос. Не скрывает свой возраст – Юле 39, хотя выглядит моложе.

Из аннотации к книге «Листая Tinder. Дневники свиданий»:

«Когда за плечами неудачный брак, а в перспективе – одиночество с детьми, сложно предаваться фантазиям об идеальных отношениях. Но так приятно чувствовать себя желанной, красивой, так хочется наряжаться в летящие платья, оголяя стройные загорелые ноги, ловя на себе восхищенные взгляды! Джулия решилась на этот эксперимент, чтобы выбраться из скорлупы, понять себя, свои желания».

Юлия написала свою книгу под псевдонимом Джулия Волф. Красивое имя как воплощение красивой жизни. Реальное Юлино детство проходило в военном городке в Вилге, папа был военнослужащим. В пятом классе пришлось повзрослеть: родители развелись, а Юля была старшей из троих детей.

«Там не очень все было благополучно. Но об этом будет моя следующая книга».

После девятого класса отучилась в техникуме на экономиста, работала и заочно получила высшее экономическое образование. Первый гражданский муж был полицейским, за ним уехала в карельскую глубинку, но он ей изменял, вернулась в Петрозаводск. Через полгода переживаний выскочила замуж, но быстро поняла, что супруг оказался садистом. Был не просто абьюз (психологическое давление, подавляющее волю), он не только сделал все, чтобы поссорить Юлию с друзьями и родственниками, было реальное физическое насилие. Через полтора года она сбежала, обратившись в центр по защите женщин.

«Мне, правда, было страшно. Полтора года все это длилось. А когда я ушла, он пытался вернуть, искал, преследовал, устраивал поджоги».

Через несколько лет Юлия вышла замуж во второй раз. В тридцать лет родила сына, затем дочку. И внешне все было благополучно. Но это была только видимость крепкой семьи.

«Сколько себя помню в браке, муж не одобрял мои идеи. Неважно, в фитнес-зал я хотела пойти, чтобы прийти в форму после родов, на конкурс красоты или открыть свое дело. Спрашивал, когда пойдут деньги от бизнеса, сколько можно пропадать на работе, и обесценивал весь объем работ, что уже был сделан, фразами "Я же говорил, что ничего не получится". Отношения двух соседей по коммуналке - это про нас. Уложив детей, вместо времени друг для друга, он садился смотреть футбол или играть в стрелялки с пивком. Разговоры - только о детях и кружках».

Прийти в себя после развода, осознать уроки Юлии помог психолог. Это был мучительный жизненный опыт, но, возможно, именно он ее сегодняшнюю двигает вперед. А еще Юлия очень благодарна своему наставнику по йоге Кате Гуру, которая научила слышать себя.

«Никогда я не понимала как это «любить себя»? Что значит «прислушаться к себе»? Где она, «моя внутренняя опора»? Как услышать, чего я в самом деле хочу? И все это пришло ко мне с йогой и с ритуалом начинать день с заботы о себе».

Примерно через год после знакомства с йогой у Юлии началась модельная карьера. Она уже успела выйти на подиум в Петрозаводске, Костомукше, Москве и Казани. В феврале собирается ехать в Милан – да, это дорого, пока она только работает на свое портфолио, за визу и проживание придется платить самой, но отказаться от дефиле в Италии не может. Как и от многих других своих проектов: ведь это часть ее жизни, ее мечта, воплощение ее сказки.

«Оказалось, что сейчас наблюдается мировой интерес к моделям «35+». Я посмотрела на себя в зеркало – а ведь классно выгляжу! Морщинки, да, но ведь их тоже нужно уметь показать. Как только увидела набор в модельное агентство, сразу согласилась».

Юлия также пробует себя в качестве актрисы: снялась в клипе своего тренера по йоге, в проекте «Пацанки» на телеканале «Пятница», в новогоднем "Огоньке" на Первом. Это не гламурная беспечная жизнь, как может показаться. Двое маленьких детей, школа, садик, отсутствие своей квартиры (она осталась у мужа), и полагаться приходится только на собственные силы. Но Юля признается, что счастлива.

«В любой непонятной ситуации я выбираю себя. И это дает мне опору. Это внушает уверенность в том, что каждая женщина может справиться без мужчины, если возьмет ответственность за свою жизнь на себя. Приходит понимание, что не нужно терпеть унижения, грубое общение и тем более насилие, каким бы оно ни было - физическим, финансовым или моральным. Мы взрослые - мы справимся». // Фото: Елена Малишевская, Юлия Брецких.