Заповедники Карелии отмечают свой праздник

В Карелии насчитывается 168 особо охраняемых природных зон. К объектам федерального значения относятся два заповедника, три национальных парка, два зоологических заказника, а также Кемь-Лудский участок Кандалакшского заповедника, находящегося в Мурманской области. Особо охраняемые территории регионального значения включают 45 заказников, 107 памятников природы, одну курортную зону, один ботанический сад, охранную зону федерального заповедника «Кивач», уникальную историческую и природно-ландшафтную территорию «Валаам», музей-заповедник «Кижи» с охранной зоной и четыре объекта со статусом «земли историко-культурного назначения».

11 января 2023 года заповедной системе России исполняется 106 лет. Дата праздника, посвященного особо охраняемым природным территориям, была выбрана в честь создания в этот день в 1917 году первого в нашей стране государственного природного заповедника – Баргузинского - с целью охраны соболя в Бурятии. Впервые День заповедников и национальных парков отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Этот праздник призван напомнить всем, как уязвима наша природа.

Одним из приоритетных направлений развития особо охраняемых территорий в России является экологический туризм. С каждым годом это направление становится все популярнее. Например, в 2022 году заповедник "Кивач" посетили почти 220 тысяч человек – это на 50 тысяч больше, чем в 2021 году. Самое популярное у туристов время года это, безусловно, лето (июнь-август), а также зимние (январь) и весенние (май) праздничные выходные дни.

В морозные дни января на территории заповедника «Кивач» особая красота:

«Красавец-водопад закипел, запарил, старается изо всех сил не замерзнуть. Деревья вокруг него надели шубы теплые, настоящее зимнее убранство!».

Сотрудники заповедника напоминают, что по фенологическому календарю (разделение года на качественно различающиеся периоды: сезоны и подсезоны), в нашем крае сейчас этап глубокой зимы — он длится, в среднем, с 1 января до 14 февраля.

Две первых декады января – время самых морозных зимних дней. В начале третьей декады января полностью прекращаются сильные морозы. В начале февраля начинаются первые притаи снега. В конце первой декады февраля раздается первая барабанная дробь дятла, начинаются первые капели. В начале второй декады февраля начинаются первые весенние песни больших синиц. // Фото: музей-заповедник «Кивач»