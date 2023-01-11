11 января 2023, 19:37
В ГИБДД назвали самые аварийные улицы Петрозаводска
В 2022 году на дорогах столицы Карелии погибли пять человек
В Госавтоинспекции Петрозаводска подвели итоги 2022 года. Статистика представлена в официальном паблике ведомства в соцсети.
Так, в прошлом году в столице Карелии в 164 ДТП погибли пять человек, еще 191 человек пострадал. Отмечается снижение числа жертв - в 2021 году в городе погибли девять человек.
Самыми аварийными магистралями Петрозаводска в 2022 году стали Лесной проспект, на котором случилось 16 аварий, и улица Чапаева, там произошло 12 ДТП с пострадавшими.
За год в городе произошло 66 аварий с участием пешеходов. Два человека погибли. Они были сбиты на пешеходных переходах. // Фото: unsplash.com