В ГИБДД назвали самые аварийные улицы Петрозаводска

В Госавтоинспекции Петрозаводска подвели итоги 2022 года. Статистика представлена в официальном паблике ведомства в соцсети.

Так, в прошлом году в столице Карелии в 164 ДТП погибли пять человек, еще 191 человек пострадал. Отмечается снижение числа жертв - в 2021 году в городе погибли девять человек.

Самыми аварийными магистралями Петрозаводска в 2022 году стали Лесной проспект, на котором случилось 16 аварий, и улица Чапаева, там произошло 12 ДТП с пострадавшими.

За год в городе произошло 66 аварий с участием пешеходов. Два человека погибли. Они были сбиты на пешеходных переходах. // Фото: unsplash.com