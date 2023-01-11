На лед Онежского озера выходить нельзя

По информации службы 101 на последний день выходных, толщина льда в Петрозаводской губе Онежского озера составляла от 5 до 25 см. И сказать с уверенностью, что вы ступаете на безопасный лед, еще нельзя.

Но петрозаводчане не привыкли спрашивать разрешения, и на видео можно видеть, как повсеместно люди выходят на лед: кто на лыжах, кто просто гуляет, кто делает селфи на фоне Петрозаводска. Причем из створа улицы Германа Титова видно, что вдали (в километрах двух от берега) открытая вода.

Конечно, с каждым морозным днем ситуация меняется, но разрешения выхода на лед еще не последовало. (Видео)