Более двухсот бездомных собак отловили в Петрозаводске за год

В Петрозаводске в 2022 году были отловлены 239 бездомных собак. Город полностью потратил деньги, выделенные республикой на эти цели, отчиталась пресс-служба мэрии карельской столицы.

Помимо Петрозаводска в числе лидеров по отлову оказались Прионежский район, где с улиц убрали 95 животных, и Пряжинский район, где были отловлены 87 собак.

Мэрия напомнила горожанам о недопустимости самовыгула домашних любимцев. Это может быть небезопасно для самих питомцев, кроме того, собаки могут причинить вред жителям города своим агрессивным поведением. В администрации подчеркнули, что всю ответственность за свою собаку, вплоть до уголовной, несет именно владелец.

Петрозаводчане могут сообщать о безнадзорных животных в ЕДДС по телефону 051. // Фото: unsplash.com