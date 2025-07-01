Петрозаводчанка лишилась двух квартир после телефонного разговора

В полицию Петрозаводска обратилась 61-летняя женщина. Она оказалась жертвой аферы мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, ей сообщили в ходе телефонного звонка о том, что мошенники пытаются взять кредит от ее имени. Боясь стать соучастницей преступления, петрозаводчанка перевела на указанные счета 50 тысяч рублей личных сбережений, а также 500 тысяч, взятых в долг у подруг.

Через 10 дней звонок повторился. На этот раз женщине сообщили, что мошенник оформил доверенность на распоряжение ее имуществом. Горожанку вынудили продать две свои квартиры и отдать эти деньги.

Общий ущерб составил почти 5,5 миллиона рублей. После того как все деньги ушли злодеям, один из них признался женщине, что обманывал ее, и посоветовал написать заявление в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. © «Петрозаводск говорит»