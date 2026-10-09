Петрозаводчанка лишилась драгоценностей и денег: в сейф залезла внучка

Мошенники убедили девушку отдать ценности и валюту бабушки «на проверку»

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Девушка поверила всему, что ей наговорили незнакомцы, и испугалась серьёзных последствий, которые ей якобы грозили. В результате она выполнила все указания мошенников – а это они связались с 18-летней петрозаводчанкой – и даже приехала для этого в столицу Карелии из Петербурга, где училась.

В результате сильно пострадала бабушка юной петрозаводчанки – женщина лишилась валюты и имущества больше чем на миллион рублей: 5 000 долларов, 384 евро, 5 700 турецких лир, девяти золотых колец, в том числе обручальных, золотых часов 1940-х годов, нескольких пар серёг, а также цепей из золота. Некоторые из пропавших ювелирных изделий были инкрустированы изумрудами, рубинами и бриллиантами. Подробности особо крупного мошенничества рассказали в МВД Карелии.

Девушка-студентка была в Санкт-Петербурге, когда ей позвонили представители обслуживающей компании, попросили выбрать цвет ключа для домофона и продиктовать код из смс. После этого с ней связался незнакомец, якобы специалист по отслеживанию мошеннических звонков. Он убедил собеседницу в том, что преступники уже оформили электронную подпись и незаконную доверенность на опасного преступника от её имени, а ей теперь якобы грозило обвинение по нескольким статьям.



Дальше уже другой мошенник стал обрабатывать жертву и выманил информацию о родственниках, после чего отправил студентку срочно навестить ее 56-летнюю бабушку, проживающую в Петрозаводске под предлогом того, что преступники уже начали проверять счета пенсионерки.



Студентка, находясь под давлением, приехала к бабушке, подсмотрев код, открыла сейф и забрала все, что там было и сложила в рюкзак якобы для передачи «на проверку». Рюкзак с деньгами и драгоценностями отдала курьеру, который ей назвал кодовое слово «трамвай».



Правда, девушка не дождалась, когда ей вернут рюкзак – все сроки ожидания прошли. Позже собеседник предложил девушке оформить кредит на 50 000 рублей и перевести деньги на сторонний счёт. Вот тогда студентка насторожилась, потом посоветовалась с куратором колледжа, и та порекомендовала срочно рассказать обо всём бабушке и идти в полицию.



В итоге было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и причастных лиц.