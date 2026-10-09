Водитель не смог проскочить перекресток и устроил ДТП в Петрозаводске

Два автомобиля столкнулись на Голиковке утром в минувший четверг. От удара одну машину едва не выбросило на тротуар, где находились пешеходы. Момент ДТП в Петрозаводске запечатлела городская камера наблюдения.
Судя по записи, один из водителей собирался проскочить перекресток – он объехал останавливавшийся перед стоп-линией на светофоре автомобиль и поехал дальше, когда стали трогаться другие участники движения.
Итог – водитель подбил машину, которую развернуло на перекрестке и откинуло на пешеходный переход.