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11 октября 2026
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Происшествия

Водитель не смог проскочить перекресток и устроил ДТП в Петрозаводске

Пешеходам едва не досталось в результате аварии на Голиковке
столкновение на перекрестке
фото стопкадр

Два автомобиля столкнулись на Голиковке утром в минувший четверг. От удара одну машину едва не выбросило на тротуар, где находились пешеходы. Момент ДТП в Петрозаводске запечатлела городская камера наблюдения.

 

Судя по записи, один из водителей собирался проскочить перекресток – он объехал останавливавшийся перед стоп-линией на светофоре автомобиль и поехал дальше, когда стали трогаться другие участники движения. 

Итог – водитель подбил машину, которую развернуло на перекрестке и откинуло на пешеходный переход.

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