Петрозаводчанину грозит срок за кражу четырех пачек кофе

Ранее судимый житель Петрозаводска может попасть за решетку за кражу четырех пачек кофе в сетевом магазине. Историю раскрытия магазинной кражи рассказали в пресс-центре МВД по РК.

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску поступил звонок от продавца магазина. Она рассказала, что увидела в торговом зале, как посетитель спрятал товар в рюкзак. Женщина пыталась остановить мужчину, но он вырвался и скрылся. Выяснилось, что похищены четыре упаковки кофе.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, опросив свидетелей и просмотрев камеры видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 22-летний петрозаводчанин»,

– говорится в сообщении.

Похищенное он сбыл. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до четырех лет.