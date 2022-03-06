Мужчину будут судить по статье о дискредитации вооруженных сил России

35-летний петрозаводчанин провел одиночный пикет, в руках он держал плакат. По информации пресс-службы МВД по Карелии, содержание плаката дискредитировало использование Вооруженных сил РФ.

Полицейские составили в отношении мужчины протокол по части 2 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

В министерстве отметили, что данная статья была внесена в Кодекс об административных правонарушениях 4 марта и предусматривает в качестве максимальной меры наказания для физических лиц административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

В ближайшее время материалы направят в суд.

Ранее Госдума ужесточила наказание за фейки и дискредитацию российских военных. (фото pixabay.com, Inactive_account_ID_249)