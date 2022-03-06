Мужчину, испортившего товар в магазине, задержали росгвардейцы

Охранники гипермаркета в Петрозаводске вызвали росгвардейцев из-за посетителя, который испортил товар. Все случилось накануне ночью. Личность нарушителя установили. Разбираться в случившемся предстоит полиции.

В сетевом магазине в Кеми женщина попыталась пронести мимо кассы алкоголь. Нарушительницу задержали сотрудники Росгвардии. В полиции решают вопрос о привлечении ее к административной ответственности. (фото vk.com)