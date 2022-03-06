06 марта 2022, 16:19
Мужчину, испортившего товар в магазине, задержали росгвардейцы
Охранники гипермаркета вызвали подмогу, нарушителя установили и передали полиции
Охранники гипермаркета в Петрозаводске вызвали росгвардейцев из-за посетителя, который испортил товар. Все случилось накануне ночью. Личность нарушителя установили. Разбираться в случившемся предстоит полиции.
В сетевом магазине в Кеми женщина попыталась пронести мимо кассы алкоголь. Нарушительницу задержали сотрудники Росгвардии. В полиции решают вопрос о привлечении ее к административной ответственности. (фото vk.com)