06 марта 2022, 16:19
Происшествия

Мужчину, испортившего товар в магазине, задержали росгвардейцы

Охранники гипермаркета вызвали подмогу, нарушителя установили и передали полиции

Охранники гипермаркета в Петрозаводске вызвали росгвардейцев из-за посетителя, который испортил товар. Все случилось накануне ночью. Личность нарушителя установили. Разбираться в случившемся предстоит полиции.

В сетевом магазине в Кеми женщина попыталась пронести мимо кассы алкоголь. Нарушительницу задержали сотрудники Росгвардии. В полиции решают вопрос о привлечении ее к административной ответственности. (фото vk.com)

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новости Карелии
новости петрозаводска
росгвардия
алкоголь