Петрозаводчанин зарабатывает по 60 тысяч на продажах чужих квартир

Для того, чтобы заработать на продаже недвижимости, не обязательно продавать или перепродавать свое жилье. Житель Петрозаводска, Роман, помогает знакомым продавать квартиры через агентства недвижимости.

«За одну сделку я имею от пяти тысяч до 60 тысяч рублей. Это мой дополнительный заработок. Сотрудничаю с несколькими агентствами. Ищу, где комиссии для рекомендателей повыше. Рекомендатель – это тот, кто порекомендовал продавцу недвижимости то или иное агентство. Когда нет времени и желания самому что-то делать, просто привожу человека в офис. Если есть интересное предложение, могу сам поискать покупателей и тоже привести их риелторам. Тогда и выплата побольше. Сейчас завязал знакомство с Nova Realty, там и менеджеры опытные, агентство серьезное, не первый год на рынке, надежное, и выплаты хорошие»

- объяснил Роман.

О легальности такого приработка поговорили с представителями агентства Nova Realty. «Да, такая акция есть. Мы предлагаем по 10-60 тысяч рекомендателям при условии, что квартира, хозяев которой они приведут, будет продана»

- отметила Анна Ануфриева, руководитель агентства.

Чем больше готов сделать для продажи сам рекомендатель, тем выше вознаграждение. Nova Realty предлагает разные варианты поддержки. От полного сопровождения (рекомендателю в таком случае выплачивают 10 тысяч рублей) до минимального (тогда вознаграждение будет составлять 60 тысяч).

«За пару месяцев, если постараться, можно заработать сумму, равную нескольким зарплатам. Квартиры сейчас продаются быстро, за месяц-два. Я, например, помог продать квартиру своей тете и одному коллеге. В результате продавцы довольны, а у меня уже есть деньги на семейный отпуск»

- отметил Олег..

В агентстве Nova Realty уточнили, что степень родства и знакомства между рекомендателем и продавцом квартиры для риелторов не имеет значения. И отметили, что количество сделок не ограничено.

Все подробности можно узнать по телефону 26 60 60.

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