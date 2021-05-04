Петрозаводчане могут заработать на продаже чужого жилья

Чтобы заработать на продаже квартиры, не обязательно расставаться со своим жильем. Nova Realty предлагает петрозаводчанам от 10 до 60 тысяч рублей за каждого клиента, который продаст квартиру через это агентство недвижимости.

Все просто: если у вас есть знакомый, который хочет продать квартиру, вы приводите его к нам. По итогам сделки вы получаете 10 тысяч рублей за рекомендацию,

- объясняет Юлия Максименко, сотрудник агентства.

При этом ведение сделки специалисты агентства полностью берут на себя: от размещения объекта недвижимости на популярных площадках и показа покупателям и до юридического оформления купли-продажи.

Есть и другие варианты. Вознаграждение может быть и большим - и 30, и 60 тысяч рублей. Все зависит от того, какую часть работы возьмет на себя рекомендатель. Частный риелтор, приводя к нам своего клиента с квартирой, может воспользоваться частью наших услуг. Например, мы можем только рекламировать продаваемую квартиру и организовать юридическое сопровождение. Тогда вознаграждение составит 30 тысяч рублей,

- объясняют в Nova Realty.

Если же Nova Realty предоставит рекомендателю только свои возможности в плане рекламы объекта, то сумма вознаграждения составит уже 60 тысяч рублей.

Предложение действительно и для родственников, не только для знакомых. Вознаграждение рекомендатель получает столько раз, сколько сделок с его помощью будет заключено,

- уточнила Юлия.

Все подробности можно узнать по телефону 266060.

На правах рекламы.