Петрозаводчанин уволился с работы в Олонце и уехал на чужом велосипеде

Женщина пошла в торговый центр в Олонце, а свой велосипед оставила на специальной парковке. Ошибкой горожанки стало то, что она не пристегнула двухколесный транспорт, сообщили в МВД Карелии.

Мимо проходил 39-летний петрозаводчанин и украл велосипед. Он поехал в Петрозаводск, преодолел около 20 километров, но проколол колесо. Тогда вор бросил велосипед, поймал попутку и на ней добрался до дома.

Похитителя задержали полицейские, он рассказал, что приехал в Олонец на работу. Однако через несколько дней уволился и решил вернуться в Петрозаводск. Возбужден уголовное дело о краже. // фото: www.freepik.com