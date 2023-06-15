15 июня 2023, 15:07
Происшествия

Петрозаводчанин уволился с работы в Олонце и уехал на чужом велосипеде

Мужчина похитил двухколесный транспорт с велопарковки, но на трассе пробил колесо и бросил его

Женщина пошла в торговый центр в Олонце, а свой велосипед оставила на специальной парковке. Ошибкой горожанки стало то, что она не пристегнула двухколесный транспорт, сообщили в МВД Карелии.

Мимо проходил 39-летний петрозаводчанин и украл велосипед. Он поехал в Петрозаводск, преодолел около 20 километров, но проколол колесо. Тогда вор бросил велосипед, поймал попутку и на ней добрался до дома.

Похитителя задержали полицейские, он рассказал, что приехал в Олонец на работу. Однако через несколько дней уволился и решил вернуться в Петрозаводск. Возбужден уголовное дело о краже. // фото: www.freepik.com

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Метки: 
новости Карелии
Олонец
Кража