Петрозаводчанин украл телефон у ребенка

В середине октября в дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от горожанина, который сообщил, что кто-то похитил телефон, принадлежащий его ребенку, пишет сайт МВД Карелии.

Как выяснилось, школьник возвращался домой после занятий и решил покататься на самокате. Свой рюкзак, в котором находился гаджет, он оставил у подъезда. После прогулки обнаружил пропажу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 30-летний житель того же района. Он дал признательные показания и обещал вернуть похищенное имущество. Тем не менее, за содеянное ему придется ответить перед законом. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото из группы МВД по Республике Карелия