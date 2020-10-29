29 октября 2020, 11:41
Происшествия

Петрозаводчанин украл телефон у ребенка

Мужчина не смог пройти мимо безнадзорного рюкзака школьника

В середине октября в дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от горожанина, который сообщил, что кто-то похитил телефон, принадлежащий его ребенку, пишет сайт МВД Карелии.

Как выяснилось, школьник возвращался домой после занятий и решил покататься на самокате. Свой рюкзак, в котором находился гаджет, он оставил у подъезда. После прогулки обнаружил пропажу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 30-летний житель того же района. Он дал признательные показания и обещал вернуть похищенное имущество. Тем не менее, за содеянное ему придется ответить перед законом. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото из группы МВД по Республике Карелия

Обсудить
просмотр
176895
Метки: 
Петрозаводск
кража мобильного телефона
Кража
хищение
воровство
МВД Карелии
МВД по РК