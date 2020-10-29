Мужчину госпитализировали после ДТП на пешеходном переходе

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности о сегодняшней аварии на Первомайском проспекте. Инцидент произошел в 08:02 на пешеходном переходе и попал в объектив камер видеонаблюдения.

По сообщению дорожной полиции, автомобиль «Тойота» сбил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В аварии пострадал пешеход, 1980 года рождения. Он получил травмы и был госпитализирован.

В Госавтоинспекции напомнили, что в ПДД четко прописана обязанность водителя остановиться перед пешеходным переходом, перед которым, в смежном ряду, остановилось транспортное средство, и пропустить пешехода. Пешеходам также не следует спешить выходить из-за остановившегося транспортного средства. Сперва следует убедиться, что в смежном ряду нет транспортного средства или оно остановилось. (изображение из группы ДТП ПТЗ)