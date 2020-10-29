В Петрозаводске на Первомайском проспекте сбили пешехода

ДТП с участием пешехода и кроссовера произошло на Первомайском проспекте Петрозаводска, сообщает сайт ДТП ПТЗ.

Наезд совершен на нерегулируемом пешеходном переходе в районе остановки общественного транспорта "улица Достоевского".

Кроссовер двигался по Первомайскому проспекту в сторону центра в правой полосе движения. В средней и левой полосах движения двигающиеся в попутном направлении транспортные средства остановились для пропуска пешеходов.

Видеокамеры социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" и проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.

Изображение из группы ДТП ПТЗ