Житель Карелии всадил нож в спину засобиравшейся домой женщины

Мирное застолье в Олонце внезапно обернулось для собравшихся гостей кровью и вызовом скорой помощи и полиции.

Инцидент произошел 23 сентября в квартире 40-летнего местного жителя, сообщили в МВД. В разгар застолья одна из женщин сообщила, что хочет домой, и стала собираться. Хозяину это не понравилось, предположили в полиции. Мужчина достал кухонный нож и, когда гостья отвернулась, ударил в спину. После случившегося он сбежал. Свидетели картины вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшую экстренно госпитализировали.

Оперативники нашли подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда. Мужчина ранее был судим за тяжкое преступление. Фигурант уголовного дела сознался и был задержан. (фото wusthof.ru)