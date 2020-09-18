Петрозаводчанин стал жертвой мошенничества со стороны коллеги

В полицию Петрозаводска обратился 30-летний мужчина. Он заявил, что стал жертвой мошенничества - его обманул коллега. Стражи порядка выяснили, что именно случилось.

Оказалось, что потерпевший решил продать игровую приставку. Товарищ попросил ее на время, чтобы присмотреться к покупке. Позже он заявил, что берет приставку, но деньги отдаст позднее. В итоге продавец прождал пару месяцев, но оплаты так и не получил и пошел в полицию.

Его 23-летний коллега признался стражам порядка, что сдал приставку в магазин, а вырученные пять тысяч рублей потратил.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, ведется следствие.