18 сентября 2020, 17:37
Происшествия

Петрозаводчанин стал жертвой мошенничества со стороны коллеги

Полицейские карельской столицы раскрыли дело о незаконном завладении имуществом

В полицию Петрозаводска обратился 30-летний мужчина. Он заявил, что стал жертвой мошенничества - его обманул коллега. Стражи порядка выяснили, что именно случилось.

Оказалось, что потерпевший решил продать игровую приставку. Товарищ попросил ее на время, чтобы присмотреться к покупке. Позже он заявил, что берет приставку, но деньги отдаст позднее. В итоге продавец прождал пару месяцев, но оплаты так и не получил и пошел в полицию.

Его 23-летний коллега признался стражам порядка, что сдал приставку в магазин, а вырученные пять тысяч рублей потратил.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, ведется следствие.

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Метки: 
Петрозаводск
мошенничество
игровая приставка
МВД
Полиция
новости петрозаводска