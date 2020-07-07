Петрозаводчанин решил подзаработать, распилив чужую «Тойоту» во дворе

Из гаража 46-летнего петрозаводчанина исчезла старенький автомобиль «Тойота». Владелец иномарки оценил ущерб в 55 тысяч рублей, рассказали в МВД.

Карельским полицейским удалось установить причастность к преступлению 39-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина собирает металлолом, что является для него дополнительным источником доходов.

Горожанин заприметил во дворе полуразрушенный гараж, в котором стояла иномарка. Мужчина решил, что у имущества нет хозяина, поэтому решил распорядиться им по своему усмотрению. Он выкатил автомобиль из гаража и распилил тут же во дворе, а затем сдал в пункт приема металла. Фигуранту уголовного дела о краже теперь придется отвечать перед законом.

Фото: rabochy-put.ru