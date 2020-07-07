07 июля 2020, 13:59
В Петрозаводске осудили работодателя за невыплату зарплаты сотрудникам
Директор фирмы не счел себя виновным, но суд решил иначе
В Петрозаводске вынесен приговор по уголовному делу о невыплате зарплаты и компенсации за неиспользованные отпуска.
Осужденный в 2018 году, являясь учредителем и руководителем одной из коммерческих организаций, более двух месяцев не платил за работу двум своим сотрудникам, а также не выплатил им компенсацию за неиспользованные отпуска.
Работодатель свою вину не признал. Но суд посчитал вину доказанной. Ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Фото: lt.sputniknews.ru