В Петрозаводске осудили работодателя за невыплату зарплаты сотрудникам

В Петрозаводске вынесен приговор по уголовному делу о невыплате зарплаты и компенсации за неиспользованные отпуска.

Осужденный в 2018 году, являясь учредителем и руководителем одной из коммерческих организаций, более двух месяцев не платил за работу двум своим сотрудникам, а также не выплатил им компенсацию за неиспользованные отпуска.

Работодатель свою вину не признал. Но суд посчитал вину доказанной. Ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: lt.sputniknews.ru