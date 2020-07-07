Полиция закончила поиски пропавшего под Петрозаводском ребенка

Полиция Прионежского района завершила поиски пропавшего накануне 14-летнего жителя поселка Деревянка. Мальчик найден, его вернули законным представителям, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Напомним: вчера подросток ушел из дома и пропал. Полицейские предположили, что он мог отправиться в Петрозаводск. О том, где на самом деле был ребенок, стражи порядка не сообщают.

В МВД поблагодарили СМИ и неравнодушных жителей республики за помощь в поиске мальчика.