Петрозаводчанин повадился ходить в закрытый магазин и уносить виски

Поздним вечером полицейские в Петрозаводске заметили подозрительного мужчину. Он зашел в закрытый сетевой магазин в Сулажгоре, где не горел свет, сообщили в МВД Карелии.

Патрульные проследовали за ним и увидели, что гражданин проник в торговое заведение незаконно. При нем нашли бутылку виски стоимостью более 2 500 рублей.

Когда изъяли записи камеры видеонаблюдения из торгового зала, оказалось, что 29-летний петрозаводчанин приходил в закрытый магазин дважды за этот вечер.

В первый раз отжал дверь, взял с витрины спиртное и ушел. Потом решил вернуться и снова совершить кражу, но на этот раз его заметили полицейские.

Мужчина во всем признался, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. // фото: freepik.com