Мошенники заработали почти полмиллиарда на доверии жителей Карелии

За десять месяцев мошенники заработали на доверии жителей Карелии более 485 миллионов 853 тысяч рублей, сообщается в телеграм-канале полиции. Лидером в антирейтинге финансовых потерь – Петрозаводск. Горожане лишились 258 миллионов 587 тысяч.

Следом идет Кондопога – более 53 миллионов рублей, третье место у Костомукши – более 32 миллионов. Последние три места у Пудожа, Лахденпохьи и Калевалы.

С начала года зафиксировано свыше 2325 дистанционных хищений. // фото freepik.com