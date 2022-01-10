10 января 2022, 11:39
Происшествия

Петрозаводчанин попал под уголовную статью из-за тяги к спиртному

Подозреваемый мужчина взял алкоголь в магазине и не стал платить

Полицейские разыскали мужчину, который стащил из магазина спиртное стоимостью 1200 рублей. Преступление запечатлели камеры видеонаблюдения. Посетитель проигнорировал требование продавцов об оплате и покинул магазин. Догнать похитителя не удалось, рассказали в пресс-центре МВД.

Под подозрением оказался 36-летний ранее судимый за имущественные преступления житель столицы Карелии. Мужчина рассказал, что выпил украденный алкоголь. Фигурант уголовного дела о грабеже находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы. (фото pixabay.com, Holgi)

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Метки: 
Грабеж
новости петрозаводска
алкоголь
Полиция