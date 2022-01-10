14 человек спасли за новогодние праздники в Карелии

С начала года в Карелии произошел 31 пожар, за аналогичный период 2021 года – 39, сообщили в пресс-центре регионального МЧС. Более половины пожаров, 21, произошли в жилом секторе.

В результате огненных ЧП погибли три человека, за аналогичный период прошлого года - 1. Травмы, как и годом ранее, получил один человек. Всего пожарные спасли 14 человек, для сравнения: за аналогичный период прошлого года были спасены 52.

Пожарно-спасательные подразделения 19 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и оказание помощи пострадавшим. Были спасены 4 человека, в том числе 1 ребенок.

Специалисты ГИМС также следили за местами массового выхода людей на лед. С любителями зимней рыбалки беседовали о необходимости соблюдения мер безопасности. В МЧС заверили, что происшествий на льду за новогодние праздники не допущено. (фото vk.com)