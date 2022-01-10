Пропавшего в Новый год молодого сегежанина нашли мертвым

Пропавшего 1 января молодого мужчину из Сегежи обнаружили погибшим. Об этом в своем паблике сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт – Карелия».

Виктора Докучаева из Сегежи искали более недели. Он ушел из дома 1 января и бесследно пропал.

Волонтеры объявляли операцию по розыску 32-летнего мужчины. Его пытались обнаружить еще утром 8 января.

И вот в группе появилось сообщение, что Виктора нашли, но, к сожалению, уже мертвым. О причинах гибели не сообщается. // Фото: danissimos/Pixabay.com