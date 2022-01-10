10 января 2022, 10:36
Десятки пьяных и не имеющих прав водителей обнаружили в праздники
Сотрудники ГИБДД в Петрозаводске во время каникул отстранили от управления 33 автомобилистов
В минувшие праздничные дни инспекторы ДПС выявили на дорогах карельской столицы 22 нетрезвых водителей.
Причем двое повторно управляли автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Еще 11 автомобилистов сели за руль, не имея права управления. В отношении всех нарушителей составили административные материалы. // Фото: источник