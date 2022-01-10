10 января 2022, 10:36
Происшествия

Десятки пьяных и не имеющих прав водителей обнаружили в праздники

Сотрудники ГИБДД в Петрозаводске во время каникул отстранили от управления 33 автомобилистов

В минувшие праздничные дни инспекторы ДПС выявили на дорогах карельской столицы 22 нетрезвых водителей.

Причем двое повторно управляли автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Еще 11 автомобилистов сели за руль, не имея права управления. В отношении всех нарушителей составили административные материалы. // Фото: источник

 

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новости Карелии
Петрозаводск
пьяные водители