Десятки пьяных и не имеющих прав водителей обнаружили в праздники

В минувшие праздничные дни инспекторы ДПС выявили на дорогах карельской столицы 22 нетрезвых водителей.

Причем двое повторно управляли автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Еще 11 автомобилистов сели за руль, не имея права управления. В отношении всех нарушителей составили административные материалы. // Фото: источник