В соцсети разыскивают очевидцев воскресной аварии на трассе в Карелии

Водители двух пострадавших в аварии автомобилей пытаются найти возможных очевидцев случившегося. Просьба о помощи опубликована в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Дорожный инцидент произошел 9 января в 17:40 на 466 километре Петрозаводск - Кондопога. Два автомобиля «Форд Фокус» и «Ниссан» ушли от лобового столкновения, третий автомобиль скрылся. Судя по опубликованным фотографиям, «Форд» вылетел за пределы дороги в кювет.

«От ухода лобового столкновения пострадало две машины «Нисан» и «Форд Фокус». Виновник ДТП скрылся. Кто владеет информацией из видео регистраторов, помогите найти виновника!» (прим.ред. орфография автора сохранена, фото vk.com)