Волонтеры утром отправились искать пропавшего 1 января жителя Сегежи

Утром 8 января участники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт - Карелия» вышли на поиски 32-летнего Виктора Докучаева из Сегежи. В группе волонтеров ВКонтакте сказано, что мужчина пропал еще 1 января.

Всех неравнодушных попросили присоединиться к розыску. В 09:00 в субботу добровольцы на автомобилях и пешком стартовали от дома № 5 на проспекте Бумажников и отправились искать Виктора.

Известно, что он худощавый, ростом 180 сантиметров, с серо-голубыми глазами и русыми волосами.

Был одет в черную с желтыми полосками куртку, синие джинсы, кроссовки и черную шапку. // Фото: источник