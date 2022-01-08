08 января 2022, 09:44
Происшествия

Рождественским вечером в Петрозаводске сбили пешехода

Очередное ДТП произошло в карельской столице в пятницу

Вечером 7 января в Петрозаводске случилась авария, в результате которой пострадал человек. В МЧС Карелии сообщили, что к ликвидации последствий привлекали спасателей.

Инцидент случился на улице Котовского, около дома № 44-А. В этом месте автомобиль наехал на пешехода. Пока что не сообщается, какие травмы получил человек.

Кроме сотрудников ГИБДД на место аварии выезжали два спасателя, уточнили в ведомстве. // Фото: vedtver.ru

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