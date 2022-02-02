Петрозаводчанин попал под грузовой поезд и остался жив

Инцидент на железной дороге произошел ночью 1 февраля на северной горловине станции Голиковка. О случившемся сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

36-летний житель Петрозаводска переходил пути в неустановленном месте в это время приближался грузовой состав. По предварительным сведениям, в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Машинист поезда подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Но избежать столкновения не удалось. В результате мужчина получил ушибы кистей. Его отвезли в ближайшее медицинское учреждение. Сейчас пострадавший находится на амбулаторном лечении. В ведомстве сообщили, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. Транспортная полиция проводит проверку, обстоятельства устанавливаются. (фото pixabay.com, dmvl)