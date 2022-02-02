Подозреваемого в краже молодого человека разыскивают в Петрозаводске

Камеры, установленные в отделе бытовой химии и косметики, запечатлели, как один из посетителей берет с полок различные товары, в том числе туалетную воду, и прячет под куртку и в карманы. МВД по Карелии опубликовало видеозапись.

Теперь стражи порядка пытаются разыскать молодого человека, попавшего в кадр. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что он может быть причастен к краже в Петрозаводске.

Полицейские просят горожан помочь установить его личность и местонахождение. Сведения можно сообщать по телефонам полиции: 8 921-011-86-96, 8 911-426-81-77.