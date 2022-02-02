Сотруднице полиции сломали руку в конфликте с ГИБДД в Петербурге

В Петербурге между 24-летней сотрудницей полиции и сотрудниками ГИБДД произошел конфликт в дежурной части, который закончился для одной из сторон травмой, а для другой - уголовным делом. Инцидент произошел в ночь на 1 февраля в отделе полиции Василеостровского УМВД.

Издание «Известия» опубликовало видео инцидента. В кадре девушка и сотрудник ГИБДД. Девушка кому-то звонит по телефону, инспектор требует ее предъявить удостоверение.

На видео сотрудница полиции громко требует отойти от нее и толкает инспектора, который затем произносит, что девушка никуда не пойдет и говорит коллеге - «держать ее». Судя по всему, камера у того, кто снимал, падает из рук – картинка далее в перевернутом виде. Девушка отлетает к стене, затем ее валят на пол, один из сотрудников в форме на нее наваливается, а девушка начинает громко кричать. Она получила закрытый перелом левой плечевой кости.

После инцидента полиция организовала служебную проверку. В отношении 34-летнего инспектора ГИБДД возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Его задержали, обстоятельства случившегося выясняются.

Как позднее сообщило издание со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслава Степченко, сотрудницу угрозыска и двух инспекторов ГИБДД уволили из органов внутренних дел.(фото pixabay.com, geralt)