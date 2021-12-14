Петрозаводчане живут у чистейшего озера в России, но пьют из родника

В сегодняшнее время почти исчезли очереди, которые были приметой советского образа жизни. Но есть одно место, где очередь есть всегда – это Сулажгорский родник. Посмотрите видео - стоят люди и набирают воду, хотя в каждой квартире есть чистейшая вода взятая через водозабор из Онежского озера.

Вроде мы живем у воды, но петрозаводчане стараются пить родниковую воду. Приезжают на своем авто за город, выносят тару литров на 60 и заправляются минимум на недельный срок. Если у наших горожан такая любовь к родниковой воде, то нелишне администрации обратить на это внимание и облагородить все родники города – потребитель найдется. (Видео)