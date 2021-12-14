Жителей Карелии предупреждают о продолжении сильных снегопадов

С вечера 14 декабря и в течение ночи 15 декабря местами в Карелии ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Непогода придет в южные и центральные районы республики. Она затронет и столицу Карелии. В юго-западных районах ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега.

При непогоде МЧС советует ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице, движение по подвесным мостам. Фото pixabay.com/xusenru