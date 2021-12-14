Определена стоимость проезда в троллейбусах Петрозаводска в 2022 году

Накануне члены комиссии Петросовета по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию рассмотрели вопросы, касающиеся работы троллейбусов в карельской столице в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Депутаты предложили сохранить стоимость проезда в городском электротранспорте на уровне 25 рублей. Также рекомендуется не поднимать цены на проездные для школьников и студентов - они по-прежнему будут стоить 400 рублей. Члены комиссии рекомендуют утвердить эти цифры на очередной сессии Петросовета 17 декабря.

В то же время депутаты предложили признать экономически обоснованным тариф на разовую поездку в троллейбусе в 47,92 рубля. Разница между фактической ценой для пассажиров и себестоимостью муниципальному предприятию «Городской транспорт» будет компенсирована из городского бюджета, на эти цели предусмотрена субсидия. Фото transphoto.org