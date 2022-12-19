Петрозаводчане возмущены поступком земляка, выбросившего щенков

В группе соцсети ВК «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии» опубликовано видео, присланное неравнодушным петрозаводчанином. На кадрах видно, как мужчина выбрасывает из пакета четырех щенят и оставляет их на морозе.

«Пусть город «знает своих героев»! У нас в гаражном откуда-то появились маленькие щенки. Пошел на пост, посмотрел камеры. Оказалось их бесчеловечно на морозе выбросил вот этот человек. Забрали к себе, греем. Может надо кому?»,

- прокомментировал автор видео ситуацию.

Под опубликованным постом горожане оставляют гневные сообщения, в которых высказывают возмещение поступком земляка. // Скриншот и видео: vk.com/podsluchano_voditeli_ptz.