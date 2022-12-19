Как выжить в Карелии на остановке зимой

Текст: Елена Малишевская

Наталья Парфенова живет в поселке Виданы Пряжинского района, а работает в Новой Вилге, в лаборатории агротехнологий. В конце рабочего дня сотрудников увозят в город, а Наталью - на остановку, чтобы уже оттуда на общественном транспорте она могла уехать домой. Но рейсовые автобусы останавливаются далеко не всегда, рассказала нам Наталья.

«Автобусы проезжают на полной скорости мимо остановок, оставляя людей буквально умирать от холода в ожидании следующего автобуса. Без гарантии того, что и следующий остановится».

Только представьте: стоишь на остановке, мороз, холод собачий, практически в лесу, ждешь автобуса, а он просто пролетает мимо. Так с Натальей Парфеновой только в эту осень-зиму уже случилось трижды.

«Автобус 117А "Гарнизон Бесовец/Виданы, 30 ноября выехавший по маршруту с ж/д вокзала в 16:10, проехал мимо остановки "Силикатный", даже не остановившись. И я, мама двух маленьких детей, осталась на морозе несколько часов дожидаться следующего автобуса. Последствия такого ожидания печальные - к сожалению, я заболела».

Наталья смогла дозвониться в Карелавтотранс по телефону 72-20-12 (добавочный 6, отдел производства и эксплуатации). Спросила: почему автобус не остановился? И ей ответили, что не знают. Девушка написала в нашу редакцию, задает вопросы: может быть, это она что-то делает не так?

«Я стояла у края тротуара полубоком к движению транспорта. Водитель автобуса не мог меня не заметить. Есть ли какой-то свод правил поведения на пунктах остановок общественного транспорта, помогающий людям гарантированно попасть в автобус? Допускается ли возможность того чтобы человек сидел на лавочке? Возможно, нужно выходить непосредственно на саму проезжую часть под колеса автотранспорта (подвергая себя и других людей опасности), вынуждая тем самым водителя остановить автобус? Или нужно прыгать, махать руками?».

Наша редакция обратилась с запросом в министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии. И получила ответ.

«По факту, изложенному в обращении, проводится служебная проверка, в ходе которой будет принято решение о привлечении водителя, выполнявшего данный рейс, к дисциплинарной ответственности. Проверка проводится в течение 30 дней».

Мы обязательно дождемся результатов этой проверки и расскажем о ней не только Наталье Парфеновой, но и всем нашим читателям. Тем более, что Наталья настроена решительно: после длительного ожидания второго автобуса на морозе ей пришлось долго сидеть на больничном, девушка намерена обратиться в суд.

Пока мы ждали ответа от минтранса, пришла еще одна новость, правда, с противоположным сюжетом, но в нем тоже фигурировал общественный транспорт. Бабушка опоздала на автобус и морозным декабрьским днем отправилась пешком из поселка Палтега в поселок Толвуя. А это больше 17 километров. Пожилая дама шла-шла, но не дошла. Лежащей на обочине ее увидели двое водителей грузовиков, посадили в одну из машин и довезли до поселка.

«Мы узнали их имена. Это Владимир и Артем. Молодцы, ребята! На таких, как вы, держится наш мир!»,

- написали администраторы группы «SOS Медвежьегорск помощь». И потом эта новость с такими же восторженными комментариями пошла гулять по карельским пабликам.

С одной стороны, все правильно, надо благодарить людей за хорошие дела. С другой – разве это не норма? Разве можно в принципе проехать мимо лежащего человека? На дороге между поселками? Зимой?..

Печально, что в наше время такие жалобы, с которой обратилась Наталья Парфенова – автобус проехал мимо, оставил замерзать на остановке – стали обыденным делом, они никого не удивляют. А истории, когда водители подобрали человека, не дали ему замерзнуть – называют чуть ли не героическими поступками. А ведь в Карелии зима долгая… // Фото: Министерство транспорта Республики Карелия.