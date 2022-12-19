19 декабря 2022, 20:28
Общество

При въезде в Петрозаводск заработал новый светофор

Объект установлен на аварийном перекрестке

На пересечении Шуйского и Пряжинского шоссе в Петрозаводске установили новый светофор. Его смонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе городской администрации.

«После тестовых запусков подрядчик совместно с сотрудниками ГИБДД отрегулировал режимы работы светофора. На данный момент оборудование на перекрестке подключено и полностью функционирует. Объект призван снизить аварийность участка, расположенного между Тепличным районом и Сулажгорой возле железнодорожного переезда»,

- говорится в сообщении.

Кроме того, горожанам напомнили, что также изменилась организация дорожного движения. При повороте налево с Шуйского на Пряжинское шоссе водители имеют преимущество, а при повороте направо – дорогу уступают автомобилям, совершающим поворот налево, то есть, с Шуйского шоссе.

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Метки: 
Новости
Петрозаводск
новый светофор
безопасные дороги
снижение аварийности
городская администрация
подрядчик
дорожное движение