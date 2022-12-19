При въезде в Петрозаводск заработал новый светофор

На пересечении Шуйского и Пряжинского шоссе в Петрозаводске установили новый светофор. Его смонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе городской администрации.

«После тестовых запусков подрядчик совместно с сотрудниками ГИБДД отрегулировал режимы работы светофора. На данный момент оборудование на перекрестке подключено и полностью функционирует. Объект призван снизить аварийность участка, расположенного между Тепличным районом и Сулажгорой возле железнодорожного переезда»,

- говорится в сообщении.

Кроме того, горожанам напомнили, что также изменилась организация дорожного движения. При повороте налево с Шуйского на Пряжинское шоссе водители имеют преимущество, а при повороте направо – дорогу уступают автомобилям, совершающим поворот налево, то есть, с Шуйского шоссе.