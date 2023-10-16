Петрозаводчане в ужасе от работы управления по вопросам миграции

Работа управления по вопросам миграции МВД по Карелии привела в ужас жителей республики.

В соцсети пожаловались на неразбериху, царящую в ведомстве из-за проблем с терминалами и отсутствия консультанта. Пожилым людям тяжело сориентироваться. Итог – огромные очереди.

«Людей заставляют брать квитки из терминала при том, что электронная очередь не работает!»

- пишут в паблике «Подслушано в Птз».

По словам горожан, чтобы получить справку на квартиру, надо пройти девять кругов ада.

«Творится полный бардак!» - поделились впечатлениями от посещения управления в паблике «Подслушано в Птз». // фото из VK-паблика