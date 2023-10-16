16 октября 2023, 10:55
Петрозаводчане в ужасе от работы управления по вопросам миграции
Чтобы взять справку, горожанам требуется пройти квест на стрессоустойчивость
Работа управления по вопросам миграции МВД по Карелии привела в ужас жителей республики.
В соцсети пожаловались на неразбериху, царящую в ведомстве из-за проблем с терминалами и отсутствия консультанта. Пожилым людям тяжело сориентироваться. Итог – огромные очереди.
«Людей заставляют брать квитки из терминала при том, что электронная очередь не работает!»
- пишут в паблике «Подслушано в Птз».
По словам горожан, чтобы получить справку на квартиру, надо пройти девять кругов ада.
«Творится полный бардак!» - поделились впечатлениями от посещения управления в паблике «Подслушано в Птз». // фото из VK-паблика