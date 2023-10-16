16 октября 2023, 10:55
Соцсети

Петрозаводчане в ужасе от работы управления по вопросам миграции

Чтобы взять справку, горожанам требуется пройти квест на стрессоустойчивость

Работа управления по вопросам миграции МВД по Карелии привела в ужас жителей республики.

В соцсети пожаловались на неразбериху, царящую в ведомстве из-за проблем с терминалами и отсутствия консультанта. Пожилым людям тяжело сориентироваться. Итог – огромные очереди.

«Людей заставляют брать квитки из терминала при том, что электронная очередь не работает!»

- пишут в паблике «Подслушано в Птз».

По словам горожан, чтобы получить справку на квартиру,  надо пройти девять кругов ада.

«Творится полный бардак!» - поделились впечатлениями от посещения управления в паблике «Подслушано в Птз». // фото из VK-паблика

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Метки: 
новости петрозаводска
очередь
терминал
управление по вопросам миграции МВД по РК