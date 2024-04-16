Петрозаводчане в ужасе от подхода к новой амбулатории в Соломенном

Дорога вблизи новой амбулатории в Соломенном приводит в ужас местных жителей. Грязь, лужи, песок. Пройти можно разве что в резиновых сапогах.

Вдобавок начал разваливаться новый забор. Несколько секций больше не выполняют свою оградительную функцию. Фотографии опубликовал паблик «ТОС Соломенное».

«С колясками, с детишками к амбулатории не пройти! Дороги все разворочены», - возмущаются подписчики группы.

«Проходил мимо и это ужас…»