16 апреля 2024, 15:53
Петрозаводчане в ужасе от подхода к новой амбулатории в Соломенном
Новый забор возле социального объекта начал разваливаться
Дорога вблизи новой амбулатории в Соломенном приводит в ужас местных жителей. Грязь, лужи, песок. Пройти можно разве что в резиновых сапогах.
Вдобавок начал разваливаться новый забор. Несколько секций больше не выполняют свою оградительную функцию. Фотографии опубликовал паблик «ТОС Соломенное».
«С колясками, с детишками к амбулатории не пройти! Дороги все разворочены», - возмущаются подписчики группы.
«Проходил мимо и это ужас…»