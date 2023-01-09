Петрозаводчане в праздники больше всего жаловались на мусор

В Единую дежурно-диспетчерскую службу в праздники поступило 1816 обращений, ЧС в Петрозаводске не зарегистрировано. Об этом рассказали на традиционной планерке в администрации. Было зарегистрировано 7 пожаров, в том числе 4 в жилых домах. Было зафиксировано два учетных ДТП, два человека пострадали. Скорая помощь выезжала 2347 раз. За новогодние каникулы было зафиксировано 13 отключений холодной воды, 4 отключения на электросетях. Петрозаводчане 22 раза жаловались на уличное освещение, 8 раз на работу городского транспорта. Также в ЕДДС поступило 46 обращений на заморозку труб, большинство – в старом жилом фонде. На устранение проблем у специалистов уходило от 2 до 10 часов. В одном из домов на улице Мурманская на устранение заморозки потребовалось около 22 часов. Как объяснили на планерке, столько времени ушло из-за того, что отсутствовали владельцы квартиры.

Больше всего жалоб от петрозаводчан в праздники поступало на невывоз мусора. С 1 января в Петрозаводске за вывоз мусора с контейнерных площадок отвечает одна компания вместо трех. По словам начальника информационно-аналитического управления администрации Анникки Сильченко, в настоящее время количество жалоб снижается.

Также петрозаводчане жаловались на голоде – таких обращений было 75, а также 32 жалобы на уборку снега – это меньше, чем на прошлой неделе. // фото паблик «ООО «Карельский экологический оператор»